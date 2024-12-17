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Анчелотти назвал футболиста «Реала», который заслужил выиграть награду The Best от ФИФА

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заслужил выиграть награду лучшему футболисту 2024 года (The Best) от ФИФА. Данная премия проходит в эти минуты в Катаре.

«Я думаю, что Винисиус способен выиграть награду The Best. Он заслуживает её за свою работу. Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Анчелотти Marca.

Конкурентами Винисиуса в данной номинации являются: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

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