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Анчелотти назвал футболиста «Реала», который заслужил выиграть награду The Best от ФИФА

Анчелотти назвал футболиста «Реала», который заслужил выиграть награду The Best от ФИФА
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заслужил выиграть награду лучшему футболисту 2024 года (The Best) от ФИФА. Данная премия проходит в эти минуты в Катаре.

«Я думаю, что Винисиус способен выиграть награду The Best. Он заслуживает её за свою работу. Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Анчелотти Marca.

Конкурентами Винисиуса в данной номинации являются: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

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