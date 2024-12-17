Нобель Арустамян рассказал, какой путь прошёл Арсен Захарян до игрока «Реала Сосьедад»

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал, какой путь прошёл российский полузащитник Арсен Захарян от московского «Динамо» до испанского «Реала Сосьедад».

«Я вижу, что Арсен сильно меняется ментально. Он становится взрослым человеком. Это парень, проделавший огромный путь. Арсен из простой армянской семьи, и он приехал в 13−14 лет в академию «Динамо», в Москву, сам здесь жил и учился самостоятельно, а это очень тяжело. Я примерно сам в такой же семье [вырос], и я знаю, насколько это тяжело для ребёнка — быть вдали от родных, жить такой взрослой жизнью.

Потом он оказался в главной команде «Динамо», вызывался во все сборные, к нему было много внимания, он попал в топ-50 [молодых] футболистов от известного английского журнала. Это говорит о том, что на него падает огромное давление.

Я с ним общаюсь, вижу, как Арсен взрослеет, по-другому смотрит на некоторые вещи, по-другому относится к себе, становится другим человеком», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Летом 2023 года Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы, однако он уже вернулся к тренировкам.