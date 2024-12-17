Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал обладателем премии Пушкаша

Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал обладателем премии Пушкаша
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий «Манчестер Юнайтед» стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол 2024 года, забитый в ворота «Эвертона» (3:0) ударом «через себя» в матче 13-го тура АПЛ сезона-2023/2024.

20-летний Гарначо является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 50 млн. В нынешнем сезоне Гарначо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

В Катаре продолжается церемония The Best FIFA, на которой также будет выбран лучший игрок года. Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Материалы по теме
ФИФА вручила свой «Золотой мяч»! Слитые итоги оказались правдой!
ФИФА вручила свой «Золотой мяч»! Слитые итоги оказались правдой!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android