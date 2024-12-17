Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал обладателем премии Пушкаша

Аргентинский нападающий «Манчестер Юнайтед» стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол 2024 года, забитый в ворота «Эвертона» (3:0) ударом «через себя» в матче 13-го тура АПЛ сезона-2023/2024.

20-летний Гарначо является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 50 млн. В нынешнем сезоне Гарначо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

В Катаре продолжается церемония The Best FIFA, на которой также будет выбран лучший игрок года. Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.