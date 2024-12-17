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Нобель Арустамян прокомментировал выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

Нобель Арустамян прокомментировал выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»
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Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал выступление российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Что касается футбольной части, когда Арсена критиковали люди, которые не очень часто смотрели Ла Лигу в прошлом сезоне… Просто когда Захарян, забивающий в РПЛ, уходит в Ла Лигу, и ты каждый понедельник открываешь LiveScore или «Чемпионат» и смотришь, что там сделал Захарян… Ну, сыграл 60 минут, а где гол или голевая? Что вообще происходит?

Я его не защищаю, просто он был в первом же сезоне 12-м или 13-м игроком «Сосьедада» по числу минут, проведённых на поле. С учётом того, что у них шесть игроков были в сборной Испании на победном чемпионате Европы. Точно знаю, что руководство, президент, директор, говорили перед сезоном, что в первом году нормально, адаптировался, а сейчас будешь больше играть. К сожалению, есть такие вещи, как травмы. Ему потребовалась операция в начале августа, сейчас он уже тренируется в общей группе, но нужно набрать форму», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Летом 2023 года Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы, однако он уже вернулся к тренировкам.

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