Нобель Арустамян прокомментировал выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал выступление российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Что касается футбольной части, когда Арсена критиковали люди, которые не очень часто смотрели Ла Лигу в прошлом сезоне… Просто когда Захарян, забивающий в РПЛ, уходит в Ла Лигу, и ты каждый понедельник открываешь LiveScore или «Чемпионат» и смотришь, что там сделал Захарян… Ну, сыграл 60 минут, а где гол или голевая? Что вообще происходит?

Я его не защищаю, просто он был в первом же сезоне 12-м или 13-м игроком «Сосьедада» по числу минут, проведённых на поле. С учётом того, что у них шесть игроков были в сборной Испании на победном чемпионате Европы. Точно знаю, что руководство, президент, директор, говорили перед сезоном, что в первом году нормально, адаптировался, а сейчас будешь больше играть. К сожалению, есть такие вещи, как травмы. Ему потребовалась операция в начале августа, сейчас он уже тренируется в общей группе, но нужно набрать форму», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Летом 2023 года Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы, однако он уже вернулся к тренировкам.