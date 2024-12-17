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Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года на премии The Best от ФИФА

Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года на премии The Best от ФИФА
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

По итогам голосования бразильский футболист опередил следующих конкурентов: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

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