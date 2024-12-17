Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Полузащитница испанской «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. В прошлом сезоне «Барселона» вместе с Бонмати выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Бонмати является воспитанницей каталонской «Барселоны» и выступает за первую команду сине-гранатовых с 2016 года. Вместе с испанским клубом она выиграла 23 различных трофея, в том числе трижды становилась победительницей женской Лиги чемпионов.

В Катаре продолжается церемония The Best FIFA, на которой также будет выбран лучший игрок года. Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.