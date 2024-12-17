Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитница испанской «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. В прошлом сезоне «Барселона» вместе с Бонмати выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Бонмати является воспитанницей каталонской «Барселоны» и выступает за первую команду сине-гранатовых с 2016 года. Вместе с испанским клубом она выиграла 23 различных трофея, в том числе трижды становилась победительницей женской Лиги чемпионов.

В Катаре продолжается церемония The Best FIFA, на которой также будет выбран лучший игрок года. Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Материалы по теме
ФИФА вручила свой «Золотой мяч»! Слитые итоги оказались правдой!
ФИФА вручила свой «Золотой мяч»! Слитые итоги оказались правдой!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android