Эмилиано Мартинес признан вратарём года по версии ФИФА

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан вратарём года на премии The Best от ФИФА.

Минувшим летом Мартинес в составе аргентинской национальной команды выиграл Кубок Америки.

В сезоне-2023/2024 32-летний футболист принял участие в 47 матчах на клубном уровне, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Аргентинский вратарь был признан лучшим голкипером по версии ФИФА второй раз за три года.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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