Объявлена символическая сборная 2024 года по версии ФИФА

ФИФА представила свою символическую сборную на церемонии вручения премии The Best, которая является аналогом «Золотого мяча».

Фото: ФИФА

Голкипер: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

Защитники: Дани Карвахаль («Реал», Испания), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Антонио Рюдигер («Реал», Германия)

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия)

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

В Катаре продолжается церемония The Best FIFA, на которой также будет выбран лучший игрок года. Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.