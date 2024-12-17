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Анчелотти — лучший тренер 2024 года по версии ФИФА

Анчелотти — лучший тренер 2024 года по версии ФИФА
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Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», был признан лучшим тренером 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

В сезоне-2023/2024 «Королевский клуб» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

В голосовании на звание лучшего тренера Анчелотти опередил следующих специалистов: Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»).

Действующее трудовое соглашение 65-летнего тренера с «Реалом» рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

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