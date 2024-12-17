Сербский тренер Чурчич: Станкович — это прекрасный выбор для «Спартака»

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» и «Тобола» Милич Чурчич поделился мнением работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Первые несколько месяцев в «Спартаке» получились очень тяжёлыми для Станковича, потому что он пришёл в новую команду с новой системой. И надо понимать, что российская лига — действительно сложный турнир, можно проиграть даже маленькой команде. Но я не сомневаюсь, что Деян — это прекрасный выбор для «Спартака», и команда на правильном пути. В последних турах мы увидели, что он сколотил реально сильный коллектив, отлично умеющий играть в обороне. Самое главное, что команда действительно классно выступает, появилась система, все стали одним целым. Работа Станковича и его штаба в России заслуживает похвалы», — приводит слова Чурчича «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.