Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербский тренер Чурчич: Станкович — это прекрасный выбор для «Спартака»

Сербский тренер Чурчич: Станкович — это прекрасный выбор для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» и «Тобола» Милич Чурчич поделился мнением работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Первые несколько месяцев в «Спартаке» получились очень тяжёлыми для Станковича, потому что он пришёл в новую команду с новой системой. И надо понимать, что российская лига — действительно сложный турнир, можно проиграть даже маленькой команде. Но я не сомневаюсь, что Деян — это прекрасный выбор для «Спартака», и команда на правильном пути. В последних турах мы увидели, что он сколотил реально сильный коллектив, отлично умеющий играть в обороне. Самое главное, что команда действительно классно выступает, появилась система, все стали одним целым. Работа Станковича и его штаба в России заслуживает похвалы», — приводит слова Чурчича «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Фантастически справился с кризисом». Сербский Mozzart Sport — про Станковича в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android