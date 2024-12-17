Александр Гришин: впечатлило, что показал «Спартак» в последних шести матчах

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру московского «Спартака» в последних матчах.

«Меня впечатлило, что показал «Спартак» в последних шести матчах. Если брать кубковую встречу с «Ростовом», где красно-белые в первом тайме играли без пяти основных футболистов, а потом появились ключевые игроки, то они должны были побеждать. «Спартак» набрал ход в конце. Хоть я выступал и болею за ЦСКА, надо хвалить конкурентов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.