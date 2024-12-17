Нобель Арустамян — о трансфере Сафонова: «Краснодар» вёл переговоры с «ПСЖ» с позиции силы

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Краснодара» и «ПСЖ» по трансферу голкипера Матвея Сафонова.

«Галицкий не очень хочет продавать своих футболистов, но, если это случится, чтобы как с Сафоновым… Знаю, что для Галицкого это был идеальный контекст. Считаю, что был правильный тайминг, потому что переговоры были весной.

Дюков участвовал в переговорах? Об этом не знаю, я знаю, что он просто спросил у «Краснодара», готовы ли они к продаже, «ПСЖ» хочет купить. Директор «ПСЖ» общался с «Краснодаром», прилетал на встречу с Сафоновым. Всё это было весной, это был нормальный переговорный процесс. Можно сказать, что «Краснодар» вёл переговоры с позиции силы, можно сказать», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

25-летний Матвей Сафонов перешёл во французский «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. На счету российского голкипера шесть матчей в составе парижан во всех турнирах с тремя пропущенными мячами, три игры Матвей завершил «всухую».