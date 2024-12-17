Журналист Арустамян назвал российских игроков, которые могут уехать в Европу

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян поделился мнением, кто из российских футболистов может уехать в Европу в потенциальном будущем.

— Кто из российских игроков в потенциальном будущем может уехать?

— Мне кажется, Тюкавин, Пиняев. Знаю, что Костя точно был в списках разнообразных клубов. Это не секрет, самый ориентированный клуб в Европе на Россию — «Жирона». Мне кажется, они вступали в контакт со всеми агентами и игроками. Они точно смотрели Пиняева, Тюкавина, Глушенкова. Знаю, что Тюкавина предлагали многим клубам в Италии.

Клубы РПЛ себя уважают и уже Тюкавина не продадут за две копейки, «Динамо» хочет за него € 20 млн, возможно, чуть меньше, но большие деньги. Условная «Болонья», вышедшая в Лигу чемпионов, не даст таких денег. Россияне в Италии — легионеры, им легче купить за шесть серба или африканца, которые проверены… И ещё зарплата. Одно дело — ты берёшь игрока из Сербии, в 19 лет платишь ему зарплату € 500 тыс. в год, а другое дело, что у игрока «Динамо» будет зарплата минимум € 1,5-1,2 млн. Для них это огромная зарплата, — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале форварда «Краснодара» Фёдора Смолова Smol Talk.

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