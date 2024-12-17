Агент Барбоза: Винисиус был одним из лучших, он провёл уникальный сезон

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал признание крайнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

«В этот раз Винисиус был одним из лучших. Он провёл уникальный сезон, сумел показать, что он в форме. Винисиус решил во многих играх за мадридский «Реал», что не так просто. Надо понимать, что у него появилась конкуренция в виде Мбаппе, но он держит свой уровень. Он — один из лучших игроков на своей позиции. Думаю, это не первый раз, когда он получит такую награду», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.