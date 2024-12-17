«Барселона» попытается подписать Холанда летом 2025 года — журналист Жорди

«Барселона» предпримет попытку приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2025 года. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Жота Жорди.

По информации источника, каталонский клуб принял решение активизировать процесс покупки норвежского нападающего грядущим летом, поскольку, во-первых, в стане сине-гранатовых сомневаются, что нынешний основной 36-летний нападающий команды Роберт Левандовски сможет провести порядка 70 матчей в сезоне. Во-вторых, «Барселона» считает, что следующее лето — идеальное время, чтобы подписать Холанда ввиду судебного разбирательства «Манчестер Сити» с АПЛ, а также игрового спада «горожан» в нынешнем сезоне.

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