Винисиус набрал 48 очков в голосовании ФИФА, Родри — 43, Месси — 25, заняв шестое место

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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА, набрав 48 очков на голосовании. На второй строчке с 43 баллами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Замкнул тройку лидеров хавбек «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем, получивший 37 очков. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

Очки всех игроков, претендовавших на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА:

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 48 очков: Родри («Манчестер Сити») — 43 очка; Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 37 очков; Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 31 очко; Ламин Ямаль («Барселона») — 30 очков; Лионель Месси («Интер Майами») — 25 очков; Тони Кроос (завершил карьеру, последний клуб — «Реал» Мадрид) — 18 очков; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 18 очков; Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид) — 14 очков; Флориан Вирц («Байер») — 8 очков; Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 4 очка.

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