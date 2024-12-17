Винисиус набрал 48 очков в голосовании ФИФА, Родри — 43, Месси — 25, заняв шестое место
Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА, набрав 48 очков на голосовании. На второй строчке с 43 баллами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Замкнул тройку лидеров хавбек «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем, получивший 37 очков. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.
Очки всех игроков, претендовавших на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 48 очков:
- Родри («Манчестер Сити») — 43 очка;
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 37 очков;
- Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 31 очко;
- Ламин Ямаль («Барселона») — 30 очков;
- Лионель Месси («Интер Майами») — 25 очков;
- Тони Кроос (завершил карьеру, последний клуб — «Реал» Мадрид) — 18 очков;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 18 очков;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид) — 14 очков;
- Флориан Вирц («Байер») — 8 очков;
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 4 очка.
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