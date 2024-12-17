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Экс-игрок «Спартака» Дывыдов рассказал о поддержке Леонида Федуна

Экс-игрок «Спартака» Дывыдов рассказал о поддержке Леонида Федуна
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о поддержке бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Всегда чувствовал поддержку Федуна. Он подходил, говорил: «Дэн, я в тебя верю, давай не сдавайся, тренируйся». Высказывание про русского Месси не мешало, но в какой-то момент вся тема стала раздражать. В сглаз я не верю. Сказал и сказал», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» нападающий провёл 37 встреч, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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