Сербский тренер Чурчич: считаю, что уровень российской лиги остаётся высоким

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» и «Тобола» Милич Чурчич оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Не согласен с тем, что уровень РПЛ упал. В лиге остаётся много сильных футболистов, те же бразильцы, африканцы, сербы, балканцы. Плюс много хороших российских футболистов. Поэтому считаю, что уровень российской лиги остаётся высоким. Мне очень нравится, какой футбол показывают «Спартак» и «Ростов». Да даже в «Химках» и «Ахмате», которые находятся в нижней части таблицы, очень много сильных российских ребят. За РПЛ крайне любопытно наблюдать, потому что каждая команда может обыграть каждую. Отличная лига», — приводит слова Чурчича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).