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Винисиус — о победе на премии ФИФА: видел нищету и преступность, а теперь нахожусь здесь

Винисиус — о победе на премии ФИФА: видел нищету и преступность, а теперь нахожусь здесь
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

«Хочу поблагодарить людей: игроков, тренеров, болельщиков, которые голосовали за меня. Казалось невозможным, что я попаду сюда, на эту сцену. Я из маленького городка, где видел бедность и преступность. Теперь я — здесь», — сказал Винисиус в эфире после вручения награды.

Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

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