Винисиус — о победе на премии ФИФА: видел нищету и преступность, а теперь нахожусь здесь

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.
«Хочу поблагодарить людей: игроков, тренеров, болельщиков, которые голосовали за меня. Казалось невозможным, что я попаду сюда, на эту сцену. Я из маленького городка, где видел бедность и преступность. Теперь я — здесь», — сказал Винисиус в эфире после вручения награды.
Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.
Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: