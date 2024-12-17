Паулу Барбоза: «Зенит», несмотря ни на что, выиграет РПЛ. У них опыта больше

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что «Зенит», несмотря ни на что, выиграет РПЛ. Они — основные фавориты. Да, «Краснодар» сейчас хорош, но у «Зенита» опыта больше, плюс посмотрите, какой у них состав. У них сильнейший состав в РПЛ, нет сомнений, что они займут первое место», – приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).