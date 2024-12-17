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Головин поставил Крооса на первое место в голосовании ФИФА, Родри — нет в списке

Головин поставил Крооса на первое место в голосовании ФИФА, Родри — нет в списке
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Атакующий полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин на правах капитана национальной команды принял участие в голосовании за награду лучшему футболисту 2024 года по версии ФИФА. Головин поставил на первое место бывшего хавбека мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса. На второй строчке россиянин разместил нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе. На третье место Головин поставил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом информирует сайт ФИФА.

Бразильский футболист выиграл награду The Best от ФИФА, набрав 48 очков. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» и испанской национальной команды Родри, набравший 43 балла.

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