Маркус Рашфорд высказался о непопадании в заявку «МЮ» на дерби с «Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о том, что не попал в заявку своей команды на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

«Обидно остаться без дерби, но это случилось. Мы выиграли матч, так что давайте двигаться дальше. Это разочаровывает, но с возрастом я научился справляться с неудачами. Что я буду делать с этим? Сидеть и плакать об этом. Или сделаю всё возможное в следующий раз», — приводит слова Рашфорда журналист Генри Винтер в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.