Маркус Рашфорд высказался о непопадании в заявку «МЮ» на дерби с «Сити»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о том, что не попал в заявку своей команды на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
«Обидно остаться без дерби, но это случилось. Мы выиграли матч, так что давайте двигаться дальше. Это разочаровывает, но с возрастом я научился справляться с неудачами. Что я буду делать с этим? Сидеть и плакать об этом. Или сделаю всё возможное в следующий раз», — приводит слова Рашфорда журналист Генри Винтер в соцсети Х (ранее Twitter).
В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.
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