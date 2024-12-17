«Я готов к новому вызову». Маркус Рашфорд отреагировал на слухи о возможном уходе из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе на фоне слухов о его возможной продаже.

«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующим шагам. Когда буду уходить, это пройдёт без обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о «Манчестер Юнайтед». Я такой человек. Если знаю, что ситуация и так плохая, то не собираюсь её усугублять. Я видел, как другие игроки уходили в прошлом, и не хочу быть таким. Когда уйду, я сделаю заявление, и оно будет от меня.

Я — на полпути своей карьеры. Не ожидаю, что мой пик наступит сейчас. Я провёл девять лет в Премьер-лиге, и это многому меня научило, это помогло мне вырасти как игроку и как личности. Так что у меня нет никаких сожалений за последние девять лет. У меня не будет никаких сожалений в будущем, поскольку я воспринимаю вещи изо дня в день, и иногда случаются плохие вещи, иногда — хорошие. Просто стараюсь сохранять тонкий баланс. Лучшее ещё впереди? 100%. Таков мой менталитет», — приводит слова Рашфорда журналист Генри Винтер в соцсети Х (ранее Twitter).