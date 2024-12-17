Месси поставил Ямаля на первое место в голосовании ФИФА, Винисиус — третий

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля на первое место в голосовании ФИФА в номинации «Лучший футболист года среди мужчин». На второй строчке экс-игрок сине-гранатовых разместил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. На третье место Месси поставил вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Об этом информирует сайт ФИФА.

По итогам голосования Ямаль занял пятое место, набрав 30 очков. Сам Месси оказался на шестой строчке. Аргентинский нападающий заработал 25 баллов.

Минувшим летом Ямаль в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы, по итогам которого был признан лучшим молодым футболистом.

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