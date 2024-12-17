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Экс-спортдиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность увольнения Слишковича

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность увольнения Слишковича
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность увольнения главного тренера команды Владимира Слишковича.

— Есть выражение: «Новая метла метёт по-новому». Владимир Слишкович оказался в зоне риска?
— Всё зависит от того, какие цели клуб преследует, в какой футбол хочет играть. После анализа новые руководители будут принимать решение. Здесь всё в комплексе.

— Гипотетически увольнение тренера возможно?
— Всё возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причём тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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