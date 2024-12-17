Дмитрий Андреев высказался об уходе президента «Оренбурга» Василия Еремякина

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением об уходе президента клуба Василия Еремякина со своей должности.

— Наверное, тут надо рассматривать решение в комплексе. Василий Петрович перенёс тяжёлую болезнь и операцию. Он понимал, что должность президента клуба РПЛ — непростая. Поэтому, наверное, попросил об отставке. Думаю, это взвешенное решение.

— Неожиданное для вас?

— На сегодня — неожиданное. Но посмотрим на новых руководителей. «Оренбург» никогда не был и не останется для меня посторонним клубом. Желаю, чтобы он процветал, рос и развивался. Хочется, чтобы у команды всё получалось. Там ведь есть ещё академия. Важно, чтобы в ней ничего не останавливалось, а всё двигалось только вперёд. Будем болеть, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.