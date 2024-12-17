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Фёдор Смолов оценил шансы Батракова уехать играть в Европу в ближайшее время

Фёдор Смолов оценил шансы Батракова уехать играть в Европу в ближайшее время
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, есть ли у 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова шанс перейти в европейский клуб в ближайшее время.

«По идее, должен сработать случай, как с Захаряном, но Заха на тот момент ещё играл официальные матчи отборочного турнира за сборную. Это очень весомый фактор.

Я смотрю за Батраковым, он делает правильные вещи, играет во взрослый футбол с точки зрения принятия решений, не делает ничего лишнего, всё получается. Но надо смотреть, пока у меня нет такого ощущения. Я бы сказал, что на сегодняшний день Тюкавин может уехать с большей вероятностью, чем Батраков», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Smol Talk.

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