Фёдор Смолов оценил шансы Батракова уехать играть в Европу в ближайшее время

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, есть ли у 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова шанс перейти в европейский клуб в ближайшее время.

«По идее, должен сработать случай, как с Захаряном, но Заха на тот момент ещё играл официальные матчи отборочного турнира за сборную. Это очень весомый фактор.

Я смотрю за Батраковым, он делает правильные вещи, играет во взрослый футбол с точки зрения принятия решений, не делает ничего лишнего, всё получается. Но надо смотреть, пока у меня нет такого ощущения. Я бы сказал, что на сегодняшний день Тюкавин может уехать с большей вероятностью, чем Батраков», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Smol Talk.