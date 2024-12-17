«ПСВ» разгромил «Конинклейке» из второго дивизиона в Кубке Нидерландов со счётом 8:0

Завершился матч 1/16 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Конинклейке» из второго дивизиона. Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился полузащитник «ПСВ» Ирвин Лосано. На 19-й минуте вратарь «Конинклейке» Митчел Михаэлис срезал мяч в свои ворота. На 31-й минуте Рикардо Пепи довёл счёт до разгромного. На 38-й минуте Гус Тиль забил четвёртый мяч своей команды. На 67-й минуте игрок гостей Рубен Хереманс отправил мяч в свои ворота. На 83-й минуте Рикардо Пепи оформил дубль. На 89-й минуте Иван Перишич забил свой первый гол в матче, а на 90+1-й — второй.
После этого матча «ПСВ Эйндховен» вышел в 1/8 Кубка Нидерландов, «Конинклейке» покинул турнир.
- 17 декабря 2024
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