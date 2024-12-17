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«ПСВ» разгромил «Конинклейке» из второго дивизиона в Кубке Нидерландов со счётом 8:0

«ПСВ» разгромил «Конинклейке» из второго дивизиона в Кубке Нидерландов со счётом 8:0
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Конинклейке» из второго дивизиона. Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Кубок Нидерландов . 1/16 финала
17 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
8 : 0
Конинклейке
Харлем
1:0 Лосано – 12'     2:0 Michaelis – 19'     3:0 Пепи – 31'     4:0 Тиль – 38'     5:0 Heeremans – 67'     6:0 Пепи – 83'     7:0 Перишич – 89'     8:0 Перишич – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился полузащитник «ПСВ» Ирвин Лосано. На 19-й минуте вратарь «Конинклейке» Митчел Михаэлис срезал мяч в свои ворота. На 31-й минуте Рикардо Пепи довёл счёт до разгромного. На 38-й минуте Гус Тиль забил четвёртый мяч своей команды. На 67-й минуте игрок гостей Рубен Хереманс отправил мяч в свои ворота. На 83-й минуте Рикардо Пепи оформил дубль. На 89-й минуте Иван Перишич забил свой первый гол в матче, а на 90+1-й — второй.

После этого матча «ПСВ Эйндховен» вышел в 1/8 Кубка Нидерландов, «Конинклейке» покинул турнир.

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