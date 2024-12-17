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Анчелотти отреагировал на вручение ему награды лучшему тренеру 2024 года от ФИФА

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после вручения ему награды лучшему тренеру 2024 года по версии ФИФА.

«Спасибо всем за это особое признание. Надеюсь, что сможем отпраздновать эту победу завтра. Вперёд, Мадрид!», — написал Анчелотти в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Завтра, 18 декабря, команда Анчелотти сыграет в финальном матче Межконтинентального кубка с мексиканской «Пачукой».

В сезоне-2023/2024 «Королевский клуб» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

В голосовании на звание лучшего тренера Анчелотти опередил следующих специалистов: Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»).

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