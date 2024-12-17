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Винисиус — о победе на премии ФИФА: они пытались принизить меня, но я — лучший игрок мира

Винисиус — о победе на премии ФИФА: они пытались принизить меня, но я — лучший игрок мира
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

«Пришёл, увидел, победил.

Я пишу это сегодня тому маленькому мальчику, который наблюдал за тем, как многие его кумиры поднимают данный приз. Его время пришло. Точнее, пришло моё время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся.

Они пытались и продолжают пытаться принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести. Когда я жил в Сан-Гонсалу, системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.

Я победил ради себя и семьи. На этом пути меня поддерживали «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, и те, кто восхищается мной.

Лучшим игроком в мире», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

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