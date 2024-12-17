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Стало известно, как Черчесов проголосовал в номинации лучшему футболисту года от ФИФА

Стало известно, как Черчесов проголосовал в номинации лучшему футболисту года от ФИФА
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поставил на первое место в голосовании на лучшего футболиста 2024 года по версии ФИФА крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. На второй строчке россиянин разместил бывшего полузащитника «сливочных» Тони Крооса. На третье место Черчесов поставил атакующего хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Об этом информирует сайт ФИФА.

Винисиус выиграл награду The Best от ФИФА, набрав 48 очков. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» и испанской национальной команды Родри, набравший 43 балла. Замкнул тройку лидеров Беллингем с 37 очками.

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