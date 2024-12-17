Денис Давыдов — о хороводах Гогниева: в это просто нужно поверить

Бывший нападающий «Химок» Денис Давыдов поделился мнением о главном тренере владикавказской «Алании» Спартаке Гогниеве, с которым вместе работал в подмосковном клубе, а также оценил идею с хороводами на стандартных положениях.

«В это просто нужно поверить. Как тренер мне Гогниев очень нравится. Все смеются над его хороводами. В команде два-три человека говорят: «Ерунду делаем», а надо, чтобы все поверили. Это неплохая идея — тебя, правда, теряют. Я в них участвовал — и внутри был, и подавал. На тренировках залетает», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».

За свою карьеру Давыдов успел поиграть за московский «Спартак», чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь» и «Знамя Труда».