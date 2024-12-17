Агент Хосе Луис Родригес: Марин покинет «Оренбург» летом? Нет, это не так

Футбольный агент Хосе Луис Родригес, клиентом которого является игрок «Оренбурга» Химми Марин, прокомментировал ход переговоров между футболистом и клубом о продлении контракта.

«Мы ещё не обсуждали с «Оренбургом» продление контракта. Правда ли, что Марин покинет клуб летом? Нет, это не так. В данный момент он сконцентрирован на том, чтобы помочь команде. Химми доказал, что может дать многое «Оренбургу» или любому другому российскому клубу. Он всегда вёл себя себя достойно, у него никогда не было проблем на поле или за его пределами. Уверен, что найдём решение для Марина в следующем году», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Химми Марин провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.