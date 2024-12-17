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Саша Илич назвал трёх лучших футболистов РПЛ в 2024 году

Саша Илич назвал трёх лучших футболистов РПЛ в 2024 году
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Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич назвал имена трёх лучших игроков Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Лучший футболист РПЛ 2024 года? Выберу несколько игроков. Один из них — Кордоба из «Краснодара», а второй — Глушенков из «Зенита». Третьим назову Барко из «Спартака». Эти три игрока для меня — самые лучшие в РПЛ», — приводит слова Илича Sport 24.

Напомним, Илич возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча под руководством сербского специалиста, в которых потерпел 14 поражений, четыре раза сыграл вничью, а также одержал четыре победы.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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