Стало известно, кто возглавит «Вулверхэмптон» после увольнения Гари О’Нила

Новым тренером английского «Вулверхэмптона» после увольнения Гари О’Нила станет Витор Перейра, руководящий саудовским клубом «Аль-Шабаб». Об этом сообщили Sky Sports.

По информации СМИ, руководство «Вулверхэмптон» остановилось на тренере «Аль-Шабаба» Виторе Перейре и готово выплатить компенсацию саудовскому клубу в размере £ 800 тыс. С португальским специалистом также согласованы условия личного контракта, и ожидается, что он подпишет трудовое соглашение сроком на полтора года. 56-летний специалист вылетел в Англию во вторник, 17 декабря, а официально о его назначении объявят в течение следующих 24 часов.

«Вулверхэмптон» занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков в 16 матчах.