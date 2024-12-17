Гвардиола и Гюндоган убедили Холанда выбрать «Барселону», а не «Реал» в будущем — Жорди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган убедили нападающего Эрлинга Холанда выбрать в качестве клуба для продолжения карьеры в будущем «Барселону», а не мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист El Chiringuito Жота Жорди.

По информации источника, Гвардиола и Гюндоган отметили, что в каталонском клубе норвежский футболист может стать главной звездой команды, в то время как в стане «сливочных» он будет лишь одним из многих качественных игроков.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что и «Барселона», и «Реал» заинтересованы в подписании Холанда, чей контракт с «Манчестер Сити» заканчивается летом 2027 года.

Материалы по теме «Барселона» попытается подписать Холанда летом 2025 года — журналист Жорди

Самый дорогой трансфер в истории футбола: