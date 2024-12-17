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«От возраста никуда не деться». Тренер «Урарту» Гунько высказался о Денисе Глушакове

«От возраста никуда не деться». Тренер «Урарту» Гунько высказался о Денисе Глушакове
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова, ныне принадлежащего «Химкам», а также прокомментировал способности футболиста.

«У Дениса была травма и заканчивался контракт. Стороны не продлили соглашение по обоюдному согласию. По мастерству, я могу сказать, это один из самых титулованных игроков, которых я тренировал. Глушаков показывал достаточно высокий уровень и давал большой эмоциональный объём, несмотря на то что динамика уже пропадала. От возраста никуда не деться. Денис выкладывался ровно на столько, сколько ему позволяло текущее состояние», — приводит слова Гунько Metaratings.

37-летний футболист выступал в составе «Урарту» с февраля по июль 2024 года. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

На данный момент Глушаков имеет контракт с подмосковными «Химками». Ранее в своей профессиональной карьере Денис также играл за костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» и «Локомотив». Наивысшее достижение 37-летнего футболиста в карьере — чемпионство со «Спартаком».

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