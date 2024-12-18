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Арне Слот: я не удивлëн, что мы боремся за все трофеи

Арне Слот: я не удивлëн, что мы боремся за все трофеи
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением об участии его команды во всех турнирах.

«Это нормально для «Ливерпуля». Бороться за каждый трофей, оставаться в кубках и идти до конца.

Я не удивлен, что мы боремся за четыре трофея. Но это вызов, потому что у нас большая конкуренция с другими командами.

Что касается Кубка лиги, то если посмотреть на команды, которые в нем ещё участвуют, — ни у одной из них не будет лёгкого пути к финалу», — приводит слова Слота Sky Sports.

В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота борется за четыре трофея, занимая на данный момент первые места в английской Премьер-лиге и в общем этапе Лиги чемпионов.

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