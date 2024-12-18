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Анчелотти набрал 26 очков в голосовании ФИФА, Алонсо — 22, Гвардиола — 10

Анчелотти набрал 26 очков в голосовании ФИФА, Алонсо — 22, Гвардиола — 10
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Главный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти, признанный лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА, набрал 26 очков в соответствующем голосовании. На второй строчке расположился испанский специалист Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», — он заработал 22 балла. Замкнул тройку лидеров главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, набравший 10 очков.

На четвёртом месте с девятью баллами находится главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Наставник аргентинской национальной команды Лионель Скалони набрал пять очков.

В сезоне-2023/2024 «Королевский клуб» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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