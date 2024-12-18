Форвард «Манчестер Юнайтед» Рашфорд — о достижениях: я ещё не там, где хотел бы быть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, что не достиг всего, чего хотел за свою профессиональную карьеру.

«Какое моё самое большое достижение? Я ещё не достиг его. Определённо, независимо от того, что обо мне говорят, у меня есть свои мечты. Частично я их достиг. Однако я ещё не там, где хотел бы быть. Но проблема в том, что когда ты достигаешь этого, ты создаёшь что-то другое. Это цикл, который никогда не останавливается. И нет никакой конечной точки», — приводит слова Рашфорда журналист Генри Винтер в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.