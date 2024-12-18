Эдерсон занял второе место в голосовании ФИФА, Симон — третий, Лунин — четвёртый

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, признанный лучшим голкипером 2024 года по версии ФИФА, набрал 26 очков в соответствующем голосовании. На второй строчке расположился бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, заработавший 16 баллов. Замкнул тройку лидеров голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон, набравший 13 очков.

Баллы всех футболистов, претендовавших на звание лучшего вратаря 2024 года от ФИФА:

Эмилиано Мартинес — 26 баллов Эдерсон — 16 баллов Унай Симон — 13 баллов Андрей Лунин — 11 баллов Давид Райя — 5 баллов Джанлуиджи Доннарумма — 1 балл Мик Меньян — 0 баллов.

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