Эдерсон занял второе место в голосовании ФИФА, Симон — третий, Лунин — четвёртый
Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, признанный лучшим голкипером 2024 года по версии ФИФА, набрал 26 очков в соответствующем голосовании. На второй строчке расположился бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, заработавший 16 баллов. Замкнул тройку лидеров голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон, набравший 13 очков.
Баллы всех футболистов, претендовавших на звание лучшего вратаря 2024 года от ФИФА:
- Эмилиано Мартинес — 26 баллов
- Эдерсон — 16 баллов
- Унай Симон — 13 баллов
- Андрей Лунин — 11 баллов
- Давид Райя — 5 баллов
- Джанлуиджи Доннарумма — 1 балл
- Мик Меньян — 0 баллов.
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