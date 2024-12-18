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Эдерсон занял второе место в голосовании ФИФА, Симон — третий, Лунин — четвёртый

Эдерсон занял второе место в голосовании ФИФА, Симон — третий, Лунин — четвёртый
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, признанный лучшим голкипером 2024 года по версии ФИФА, набрал 26 очков в соответствующем голосовании. На второй строчке расположился бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, заработавший 16 баллов. Замкнул тройку лидеров голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон, набравший 13 очков.

Баллы всех футболистов, претендовавших на звание лучшего вратаря 2024 года от ФИФА:

  1. Эмилиано Мартинес — 26 баллов
  2. Эдерсон — 16 баллов
  3. Унай Симон — 13 баллов
  4. Андрей Лунин — 11 баллов
  5. Давид Райя — 5 баллов
  6. Джанлуиджи Доннарумма — 1 балл
  7. Мик Меньян — 0 баллов.
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