Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко ван Бастен дал совет «Милану», как вернуться к победам

Марко ван Бастен дал совет «Милану», как вернуться к победам
Комментарии

Бывший нидерландский нападающий «Милана» Марко ван Бастен дал совет «россонери», как вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе.

«Милан» — великий клуб, у него фантастический стадион и потрясающие болельщики. К сожалению, в последние годы правил «Интер», и это удар в самое сердце для болельщиков «Милана». Трудные времена.

Я убеждён, что «Милан» вернётся к победам. Возможно, было бы полезно иметь больше итальянцев в команде. Есть несколько хороших игроков, но команда их не использует, и из-за этого страдает сборная. В Испании, например, больше ценят их талант», — приводит слова ван Бастена Football Italia.

Материалы по теме
Форвард «Милана» Леау: даже если бы мы играли с «Дженоа» ещё 30 минут, то мы бы не забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android