Марко ван Бастен дал совет «Милану», как вернуться к победам

Бывший нидерландский нападающий «Милана» Марко ван Бастен дал совет «россонери», как вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе.

«Милан» — великий клуб, у него фантастический стадион и потрясающие болельщики. К сожалению, в последние годы правил «Интер», и это удар в самое сердце для болельщиков «Милана». Трудные времена.

Я убеждён, что «Милан» вернётся к победам. Возможно, было бы полезно иметь больше итальянцев в команде. Есть несколько хороших игроков, но команда их не использует, и из-за этого страдает сборная. В Испании, например, больше ценят их талант», — приводит слова ван Бастена Football Italia.