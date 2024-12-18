Анчелотти высказался о перспективе стать самым титулованным тренером в истории «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективе стать самым титулованным наставником в истории «сливочных» в преддверии финального матча Межконтинентального кубка с «Пачукой», который состоится сегодня, 18 декабря.
Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
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«Для меня важно добиться подобного успеха с этим клубом. Думаю, что я проделал хорошую работу, и хочу продолжать её делать. Очевидно, для меня большая честь — сравнение с таким великим тренером [как Мигель Муньос]», — приводит слова Анчелотти Marca.
На текущий момент Анчелотти вместе с «Реалом» завоевал 14 трофеев. Столько же выиграл Мигель Муньос, возглавлявший «сливочных» с 1954 по 1974 год.
Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:
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