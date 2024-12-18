«Ювентус» разгромил «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии со счётом 4:0

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Ювентус» в Турине (Италия). Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 44-й минуте, отличился нападающий «Ювентуса» Душан Влахович с передачи Кенана Йылдыза. На 53-й минуте полузащитник Тëн Копмейнерс удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте нападающий хозяев Шику Консейсау довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал вышедший на замену Николас Гонсалес. На 89-й минуте Гонсалес забил четвёртый мяч своей команды.

После этого матча «Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, «Кальяри» покинул турнир.