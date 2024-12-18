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«Ювентус» разгромил «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии со счётом 4:0

«Ювентус» разгромил «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии со счётом 4:0
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Ювентус» в Турине (Италия). Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Кубок Италии . 1/8 финала
17 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Влахович – 44'     2:0 Копмейнерс – 53'     3:0 Консейсау – 80'     4:0 Гонсалес – 89'    

Счёт в матче был открыт на 44-й минуте, отличился нападающий «Ювентуса» Душан Влахович с передачи Кенана Йылдыза. На 53-й минуте полузащитник Тëн Копмейнерс удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте нападающий хозяев Шику Консейсау довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал вышедший на замену Николас Гонсалес. На 89-й минуте Гонсалес забил четвёртый мяч своей команды.

После этого матча «Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, «Кальяри» покинул турнир.

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