Маккенни объяснил, почему «Ювентусу» легче играть с сильными клубами

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни объяснил, почему туринцам легче играть с командами более высокого уровня, нежели с более слабыми клубами.

«Гораздо проще выступать так, как мы хотим, когда мы выходим против команд более высокого уровня, например, в матчах Лиги чемпионов. Потому что у этих команд есть класс, и они хотят выйти и выступать по-своему — по сравнению с матчами с более слабыми командами, когда они думают: «Ладно, мы можем изменить стиль таким образом, чтобы навредить им и не позволить им играть в свою игру.

Чаще всего если команда отсиживается, то любому сопернику становится сложнее её пробить, забежать за спину, выйти один на один с фланга. Мы определённо будем работать над этим, когда у нас будет время. С нашим графиком и в этом сезоне редко удаётся найти моменты, чтобы поработать над чем-то на 100%, потому что в основном это просто восстановление и игра, восстановление и игра», — приводит слова Маккени Football Italia.