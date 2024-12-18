«Барселона» поставила ультиматум перед Араухо и де Йонгом относительно их будущего в клубе

«Барселона» уведомила центрального защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга, что в случае, если они не подпишут новые контракты с клубом до 30 июня 2025 года, грядущим летом эти футболисты будут выставлены на трансфер. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, подобное сообщение нашло отклик как у игроков, чьи контракты с каталонским клубом заканчиваются летом 2026 года, так и у их окружения. На текущий момент их намерение состоит в том, чтобы достигнуть соглашения с «Барселоной». Подчёркивается, что и Араухо, и де Йонга проинформировали об их важной роли в будущем спортивного проекта сине-гранатовых. С футболистами общался лично президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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