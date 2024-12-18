Мбаппе обратился к Винисиусу после признания бразильца лучшим игроком 2024 года

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу своего одноклубника, вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в номинации на приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, которая состоялась 17 декабря.

«Заслуженно, брат», — написал Мбаппе на странице в соцсетях, прикрепив фото Винисиуса с наградой.

Отметим, что сам французский форвард занял в этом голосовании девятое место, набрав 14 очков.

Винисиус набрал 48 очков на голосовании. На второй позиции с 43 баллами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Замкнул тройку лидеров хавбек «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем с 37 очками.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: