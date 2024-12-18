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Тренер Испании де ла Фуэнте поставил Родри только на второе место в голосовании ФИФА

Тренер Испании де ла Фуэнте поставил Родри только на второе место в голосовании ФИФА
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поставил опорного полузащитника «Манчестер Сити», обладателя «Золотой мяч» Родри лишь на второе место в голосовании ФИФА в номинации «Лучший футболист года среди мужчин». На первой же строчке испанский специалист разместил защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля. На третье место де ла Фуэнте поставил 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Об этом информирует сайт ФИФА.

По итогам голосования Родри занял второе место, набрав 43 очка. Карвахаль, в свою очередь, оказался на четвёртой строчке. Испанский защитник заработал 31 балл. Отметим, оба футболиста выиграли чемпионат Европы в составе «Фурия Роха» в 2024 году.

Кроме того, тренер национальной команды Испании де ла Фуэнте с девятью баллами стал четвёртым лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА. Выиграл награду наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти (26).

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