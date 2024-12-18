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Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» и продолжить карьеру в Бразилии

Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» и продолжить карьеру в Бразилии
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть московский клуб и продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщает сообщает Bastidores do Botafogo в соцсетях, бразильский «Ботафого» проявляет интерес к кандидатуре футболиста красно-белых.

33-летний футболист перешёл в стан красно-белых из «Бетиса» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста теперь составляет € 2 млн.

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