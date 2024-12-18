Аршавин раскрыл, кого «Зенит» мог подписать вместо Соболева

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что петербургский клуб мог подписать нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку вместо форварда Александра Соболева.

«Я слышал, что «Зенит» рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? «Зениту» нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024, покинув московский «Спартак». В 12 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.

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